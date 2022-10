NBA | Banchero entra nella famiglia Jordan

Leggi su 361magazine

(Di martedì 18 ottobre 2022) Intantonotte inizia la nuova stagione NBA In chiave italiana, tra i debuttanti più attesi della nuova NBA c’è l’italo americano Paolo. il giocatore quest’anno è stata la prima scelta del Draft.farà il suo debutto questo notte, con la maglia degli Orlando Magic: per lui sarà la prima stagione da professionista dopo la prima in in cui si è guadagnato il titolo di giocatore dell’anno e quello di Consensus second-team All- American. Intantosi fa strada anche a livello di sponsorizzazioni. Nelle ultime ore èto a far parte della. Insieme a lui atleti del calibro di Luka Don?i?, Jayson Tatum, Zion Williamson. L’anno scorso, giocò con la maglia Duke Blue Devils in cui si è guadagnato il titolo di Rookie of the Year ...