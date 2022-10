(Di martedì 18 ottobre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Prima sconfitta in campionato per laUnSalerno ’92, fermata in trasferta al PalaGreenNew BasketPaestum: finisce 70-63 alla seconda giornata del torneo di B femminile in casa della formazione composta da atlete della PB63 Battipaglia, compagine di Serie A2. Le granatine di coach Russo hanno giocato a testa alta e con ritmi intensi, pagando un break negativo nel secondo quarto nel computo totale. Prima parte dicon De Mitri sugli scudi e gran reazione delle ospiti al 5-0 del primo minuto.positivo e vantaggio al 10’ (15-19). Come detto, nel secondo periodo la formazione di casa accelera e Salerno va sotto all’intervallo lungo (37-29). LaUnnon esce ...

anteprima24.it

... sindaca di San Lazzaro di Savena - Noi siamo stati adottati e abbiamo adottato BimboTu: PASS è il simbolo concreto di questo scegliersi reciproco, un luogo magico che porta une tende una ......il 14 agosto al studio Take Away Studios; pensavamo a un pezzo allegro e io dico che non è ... Vi capita di litigare Che succede quando accade e poi basta unoppure per una delle due deve ... Nasce Un Sorriso cade ad Agropoli: “Ottimo impatto, mai fuori dalla gara” Sono giovanissimi e hanno raggiunto già un record. La casa di produzione La Casa Rossa, una start up formata da ragazzi under 30, è la ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Opposite, il loro Settembre è un sorriso e un abbraccio che unisce più generazioni ...