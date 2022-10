Nasce Assoinfluencer | il primo sindacato degli influencer

(Di martedì 18 ottobre 2022) Arriva ilNegli ultimi anni come sappiamo la figura dell’ha assunto un ruolo sempre più rilevante sul web. A oggi sono milioni i creator che in tutto il mondo sono delle vere e proprie celebrità, e che hanno conquistato il cuoreutenti. Basti pensare al successo che hanno ottenuto L'articolo proviene da Novella 2000.

Davide Ferrerio, fotogrammi choc prima del pestaggio/ "Vita distrutta senza motivo", NEL COMITATO PROMOTORE ANCHE LUIS SAL L'associazione è stata ufficializzata nelle scorse ore ma è ...Sul sito ufficiale diè già disponibile la lista dei primi influencer che hanno aderito : tra gli associati figurano anche nomi eccellenti come Luis_Sal ed Angelo Greco.Nasce Assoinfluencer, il primo sindacato per tutelare e rappresentare la categoria degli influencer: ecco di cosa si tratta.L’influencer marketing è un mercato ricchissimo che ha registrato una crescita del 15% nel 2021. Un settore in cui girano molti soldi, con molti “nuovi lavoratori”. Le aziende hanno capito che non pos ...