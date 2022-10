Nara-L-Gante | scattato il bacio? Wanda nega | “No però quella sera…”

Wandae Mauro Icardi, una separazione da provare. Secondo le ultime indiscrezioni circolate ... lasciando intendere di tutto e di più da questa vicenda dove anche la figura di L -, ...Wandae L -, flirt in corso Da quel momento sono uscite foto e paparazzate dei due in atteggiamenti intimi. La rivista Caras li ha sorpresi a scambiarsi effusioni in un locale di Buenos ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...La influencer e agente di Mauro Icardi, l'ex moglie Wanda Nara, è decisa a restare in Argentina per seguire i suoi impegni professionali. E chiudere il loro matrimonio in via definitiva ...