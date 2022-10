Napoli | nuovi crolli al cimitero di Poggioreale | bare sospese nel vuoto | Foto

(Di martedì 18 ottobre 2022) Nuovo crollo neldi. Un altro edificio di una congrega è venuto giù e una serie dirischiano di cadere giù. La zona è stata recintata. Si tratta di un’area diversa da dove ci fu il precedente crollo del gennaio scorso e sul quale è stata aperta un’indagine con l’emissione di 20 avvisi di garanzia. Il nuovo crollo ha interessato una congrega di quattro piani posta a monte deldi, ben distante dall’area interessata dal precedente crollo di inizio anno. La costruzione si trova accanto al nuovo crematorio. Numerose le, almeno una decina, che con il cedimento del manufatto si trovano ora in un equilibrio precario, così come sono diverse le salme rese visibili e prive di ogni protezione. Sul posto è giunto ...

...senologica e toraco - polmonare all'Istituto nazionale tumori Irccs Fondazione Pascale di. '... anche 7 - 10 anni, e non lo sappiamo nemmeno se ancora più a lungo di così visto che i...... chiamati alla scelta tra i soldi e il 'piacere di giocare a', è stato duramente criticato ... Ma poi sono arrivati i risultati sportivi, merito di una squadra unita e coesa, in cui i...Invece il Napoli di quest'anno, che si trova in vetta alla classifica ... Ma poi sono arrivati i risultati sportivi, merito di una squadra unita e coesa, in cui i nuovi arrivati brillano tutti. La ...Foto: Comune di Napoli. Un'ala di una palazzina è crollata intorno all'ora di pranzo di lunedì e si è resa necessaria una nuova chiusura. Nuovo crollo al cimitero di Poggioreale. Già a gennaio si era… ...