Napoli-Lobotka | i dettagli del rinnovo

Quando è stato sostituito nel finale di gara contro il Bologna, tutti i presenti allo stadio Maradona si sono alzati in piedi per applaudire. Il, intanto, prepara il rinnovo (2,5 ...Ilè pronto a blindare Stanislav, centrocampista slovacco diventato un insostituibile negli schemi deldi Luciano Spalletti. Stando a quanto riferito da Sky Sport, le parti hanno l'...anche per Lobotka resiste la voglia di qualcuno di paragonarlo a Iniesta, ovvero uno dei migliori centrocampisti della storia del pallone. E anche per Kim si va da Bruscolotti a Koulibaly in grande ...Stanislav Lobotka pronto a dire sì al Napoli, ancora una volta. Dopo l'acquisto nel 2020, sta per concludersi la trattativa che porterà l'azzurro a firmare il rinnovo ...