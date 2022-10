Napoli | in arrivo la firma di Lobotka sul rinnovo Tra qualche giorno l’annuncio

(Di martedì 18 ottobre 2022) La radio ufficiale conferma l’accoro traStanislave ilsono sempre più vicini alladel nuovo accordo, come confermato … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Con i militari anche il personale del soccorso alpino di. Pare che il signor Anton fosse in ... Indagini dei carabinieri eddel CNSAS I carabinieri stanno intendo cercando di ricostruire l'...A Milano si consiglia di puntare sul numero 61, mentre sulla ruota diil numero 26. Diversi sono i numeri fortunati sulla ruota di Venezia , ovvero il 53, il 44, il 6 e il 64. Per finire, ...A Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è arrivato il momento di Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore.Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal ha riferito le ultime su Stanislav Lobotka ...