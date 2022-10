Napoli | il saluto a Higuain | «Grazie per le emozioni vissute assieme» – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di martedì 18 ottobre 2022) Ilha voluto omaggiare Gonzalo, ritiratosi dal calcio giocato, con un messaggio pubblicato sui social Una compilation dei migliori gol in maglia azzurra. Così ilha voluto omaggiare Gonzalo. ?per lee buena suerte, Pipita! ? #ForzaSempre pic.twitter.com/zjtBy8JG2q— Official SSC(@ssc) October 18, 2022 Il Pipita, nella notte, ha giocato l’ultima partita della sua carriera e il club partenopeo gli ha dedicato anche il messaggio: «per lee buena suerte, Pipita!». L'articolo proviene da Calcio News 24.