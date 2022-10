Napoli | arrestato il garante dei detenuti Pietro Ioia | pupillo di de Magistris | portava la droga in carcere video

Il Garante Pietro Ioia, ex detenuto, approfittava dei colloqui per portare a Poggioreale hashish e cocaina per diverse migliaia di ...Figura anche Pietro Ioia , garante dei diritti delle persone private o limitate nella libertà personale del Comune di, tra le otto persone arrestate dai carabinieri di Castello di Cisterna con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata all'accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Otto gli arresti dei carabinieri. Pietro Ioia avrebbe approfittato del suo libero accesso all'interno del penitenziario ...