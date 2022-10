Napoli ama Kvaratskhelia | servirà l’Accademia della Crusca?

Leggi su napolipiu

(Di martedì 18 ottobre 2022) Kvichafenomeno assoluto del, Corriere dello Sport esalta il giocatore georgiano. È chiaro che l’attaccante delsia in questo momento il punto di riferimento per tutta la squadra. Masta impressionando il mondo del calcio, è inutile negarlo. Perché in Italia ed in Europa si parla del georgiano come di un campione assoluto, eppure ha messo piede in Serie A solo da qualche mese. Su di lui c’era scetticismo quando segnava con la Dinamo Batumi, ma anche quando faceva prestazioni assurde con la sua Nazionale. Ora invece è sulla bocca di tutti. Confronto-Leao: il voto di Bargiggia, Chirico, Ferri e Vigliotti Corriere dello Sport scrive che “questo è il calcio e questo è, che con quella sua faccia da scugnizzo, incurante ...