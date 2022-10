Nainggolan si scusa con la Royal Antwerp | «Sono molto dispiaciuto per quello che ho fatto»

(Di martedì 18 ottobre 2022) Il centrocampista si èto con il suo club dopo essere stato sospeso a tempo indeterminato. Le sue dichiarazioni Radja, centrocampista della, è stato sospeso a tempo indeterminato per aver fumato in panchina. Queste le dichiarazioni del giocatore, che si èto con la società. PAROLE – «perche ho, lo dico apertamente che ho sbagliato. In quel momento proprio no ci ho pensato. Il club ha preso una decisione che accetto, anche se lo trovo un po’ pesante, ma cercherò di contribuire in un modo o nell’altro». L'articolo proviene da Calcio News 24.

è stato pizzicato a fumare in pachina una sigaretta elettronica prima della partita ... ha scritto l'ex centrocampista in una storia su Instagram, chiedendoai tifosi dell'Anversa.è stato pizzicato a fumare in pachina una sigaretta elettronica prima della partita ... ha scritto l'ex centrocampista in una storia su Instagram, chiedendoai tifosi dell'Anversa.Radja Nainggolan ne combina un'altra delle sue a distanza ravvicinata e l'Anversa lo sospende a tempo indeterminato.La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...