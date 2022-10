Nainggolan fuma in panchina | Anversa lo sospende

(Di martedì 18 ottobre 2022) (Adnkronos) – Radjaè stato sospeso a tempo indeterminato dall’per averto in. È successo prima dell’ultima partita del campionato belga contro lo Standard Liegi: il frame catturato dal pre partita non lascia dubbi sull’ex Roma, Inter e Cagliari – pochi giorni fa fermato dalla Polizia diper guida senza patente valida – questa volta pizzicato e circondato da una nube di fumo mentre sedeva accanto ai compagni di squadra. La decisione del club è stata ufficializzata tramite un comunicato sul proprio sito web: “Abbiamo avuto una conversazione consu come determinati comportamenti si riflettano sul club stesso e sul gruppo e abbiamo deciso dire a tempo indeterminato Radja dalla squadra A”. ...

in panchina prima della partita, l'Anversa lo sospende a tempo indeterminato FOTO Protesta contro il caro vita in diretta sui social 'Non posso fermarmi, ci state uccidendo! Vi pulite ...... secondo la stampa belga, riguarda il pre - partita della gara in casa dello Standard Liegi con il centrocampista cheuna sigaretta elettronica in panchina. Lo stesso, sui social, ha ...L'ex centrocampista dell'Inter e della Roma, Radja Nainggolan, è stato sospeso dall'Anversa: ci è cascato nuovamente ...Nainggolan ha poi postato un messaggio di scuse sulle sue Instagram stories: «Sono molto dispiaciuto per quello che ho fatto. Mi rendo conto che è stato un comportamento sbagliato.