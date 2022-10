Mourinho | «I risultati della Roma vengono sempre sottovalutati»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 18 ottobre 2022) Contro la Sampdoria, ieri, laha conquistato la terza vittoria consecutiva in campionato, la terza di fila in trasferta (dopo Empoli e Inter) che vale il quarto posto e il sorpasso sulla Lazio. Ora la squadra di Joséè a -4 dal Napoli, prossima avversaria in campionato. Una partita non certo brillante, contro una Samp mai all’altezza, decisa da Pellegrini su rigore. Al termine del match, l’allenatore, José, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa. «E’ una vittoria importantissima, che penso sia meritata. Non è facile battere la Samp qui. E sono sicuro che il mio amico Deki non andrà in Serie B perché ha già dato un’impronta alla squadra: torneremo a Marassi l’anno prossimo, magari due volte perché può risalire anche il Genoa. Quanto a noi, abbiamo gestito la partita con intelligenza. Siamo rimasti ...