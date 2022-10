Mourinho | ecco il gesto che ha fatto impazzire di gioia i bambini

(Di martedì 18 ottobre 2022) Vittoria fondamentale per la Roma nel posticipo contro la Sampdoria, i giallorossi vincono con il gol di Pellegrini e volano al quarto posto in classifica PER NON PERDERE NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Vittoria fondamentale per la Roma sul campo della Sampdoria. Ai giallorossi è bastato un rigore di Lorenzo Pellegrini in avvio di partita Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

