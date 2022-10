Mostra d’Oltremare | un villaggio natalizio per promuovere le festività a Napoli

(Di martedì 18 ottobre 2022) L’evento Christmas Village, organizzato dalla società Eventitalia, in programma alladal 1° al 18 dicembre, sostegno di promozione turistica per la città. Christmas Village sarà l’evento di punta del periodoin programma ae si svolgerà alladall’ 1 al 18 dicembre 2022. La manifestazione, organizzata dalla società Eventitalia srl

Napoli da Vivere

Christmas Village sarà l'evento di punta del periodo natalizio in programma a Napoli e si svolgerà alladall'1 al 18 dicembre 2022. La manifestazione, organizzata dalla società Eventitalia srl presieduta da Martina Ferrara , animerà il periodo precedente il Natale realizzando un vero ...Un neologismo preso in prestito da Tutto Sposi, a Napoli dal 22 al 30 Ottobre alladi Napoli, da subito anche Fiera On Line su www.tuttosposi.it per consentire una piena ... “Fuori di Zucca” alla Mostra d’Oltremare di Napoli: ritorna il fantastico mondo delle zucche di Halloween