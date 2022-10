Morto Franco Gatti | le cause del decesso del cantante dei Ricchi e Poveri

(Di martedì 18 ottobre 2022) Se n'è andato lo storico volto dei. L'uomo si è spento a Genova all'età di 80 anni. Da tempo si era allontanato dal gruppo, dopo la morte improvvisa del figlio Alessio avvenuta nel 2013 a soli 23 anni. La sua attività musicale si era chiusa nonostante la partecipazione alla reunion del gruppo qualche anno più tardi. IN AGGIORNAMENTO

FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Spettacolo Addio aGatti: 'È andato via un pezzo della nostra vita' E'Gatti dei Ricchi e Poveri, ad annunciarne all'ansa la ...E'Gatti dei Ricchi e Poveri, ad annunciarne all'ansa la triste scomparsa sono i Ricchi e Poveri, insieme alla sua famiglia. 'È andato via un pezzo della nostra vita. Ciao', dicono ...Morto Franco Gatti: le cause della morte del componente dei Ricchi e Poveri deceduto oggi, 18 ottobre 2022, all'età di 80 anni ...Franco Gatti moglie figlio. Il cantante dei Ricchi e Poveri si è spento il 18 ottobre all'età di 80 anni. Leggi tutto Franco Gatti moglie figlio. Il cantante dei Ricchi e Poveri si è spento il 18 otto ...