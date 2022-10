(Di martedì 18 ottobre 2022) “” giunge oggi, 18 ottobre, alla terza puntata (di quattro) della seconda stagione. In onda su Rai 1, la serie franco-belga interpretata da Audrey Fleurot vede per la sua protagonista tormenti sentimentali...

Today.it

I PROGRAMMI IN CHIAROgeniale, ore 21:25 su Rai 1 Serie TV francese con Audrey Fleurot su unacon un quoziente intellettivo superiore alla media. Il collegio, ore 21:20 ...Stasera su Rai 1 alle 21.25geniale "Sentenza finale" La polizia indaga sull'omicidio del magistrato Carole Massart, che si ... Morgane-Detective geniale 2, le anticipazioni di stasera Ecco la guida tv e la programmazione di stasera martedì 18 ottobre 2022 da Rai Uno a Italia Uno. Su Rai Uno, dalle 21:25, ci sarà il telefilm Morgane – Detective geniale 2. Su Rai Due, dalle 21:20, ci ...Per la prima serata in tv, martedì 18 ottobre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Morgane 2 – Detective Geniale”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Sentenza finale” ed “S come Itali ...