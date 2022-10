Monza | Caprari sfida il Milan | «Possiamo vincere contro chiunque»

(Di martedì 18 ottobre 2022) Gianlucailin vista del match di campionato in programma sabato prossimo: le dichiarazioni Gianluca, attaccante del, è stato intervistato dai microfoni di Sky Sport in vista del matchildi sabato. LE DICHIARAZIONI– «Ilè la squadra ha vinto lo scudetto, ha grosse individualità ed è fortissima. Però in questi anno ho imparato che si puòcon, anche con le grandi squadre. L’abbiamo fatto noi con la Juve. non si sa mai. Non dobbiamo avere paura». L'articolo proviene da Calcio News 24.

