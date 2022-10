Molestie | schiaffi e calci in pancia alle studentesse | nigeriano denunciato a Bologna

(Di martedì 18 ottobre 2022), 18 ott — L’accoglienza indiscriminata targata Pd ha trasformatoin un enorme banchetto dove gli immigrati possono soddisfare i loro istinti predatori più bassi: a farne le spese sono le donne, costantemente prese di mira da extracomunitari — equamente distribuiti tra magrebini e subsahariani — che agiscono indisturbati, nella quasi totale impunità. L’ultimo episodio in ordine temporale riguarda un immigratodi 21 anni, disoccupato, pregiudicato ma regolare sul territorio nazionale,dai carabinieri per i reati di violenza sessuale e lesioni personali.prende di mira dueSecondo quanto riportato dal Resto del Carlino, lo straniero avrebbe molestato e pestato dueche si trovavano a transitare in ...

e calci in pancia alle studentesse: nigeriano denunciato a Bologna Cronaca Primo Pianoe calci in pancia alle studentesse: nigeriano denunciato a Bologna Di ...