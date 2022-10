Milano | stuprano una 17enne dopo averla drogata | traditi da una foto su Instagram

(Di martedì 18 ottobre 2022) Adescata con l’inganno, sedata con benzodiazepine e violentata per una notte intera da due fratelli: una diciassettenne di origine marocchina ha raccontato agli inquirenti – ricostruendo i flash di quella serata – la dinamica di quanto ha dovuto subire, e oggiun anno di indagini sono scattate le misure: un fermato per violenza sessuale di gruppo, mentre il presunto complice è riuscito a fuggire. Sono due ragazzi si 28 e 32 anni di origini indiane: hanno incontrato la giovane, residente a Melzo, alla stazione ferroviaria, e si sono offerti di darle un passaggio per, dove la vittima era diretta in seguito a un litigio familiare. Durante una sosta in un fast food accetta una bibita offertale dai due fratelli, che però era stata riempita di benzodiazepine. Da quel momento i ricordi si fanno sfocati: la giovane perde conoscenza e viene ...

