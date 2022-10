Milan | papà di Leao atteso oggi in sede rossonera per discutere del contratto

(Di martedì 18 ottobre 2022) Dopo la grande serata di ieri al Galà del Calcio, ildi Rafaela Casaperdel rinnovo del. Questo quanto riportato da Sky Sport, che parla di un primo incontro per iniziare un dialogo. Nei prossimi giorni, il padre del portoghese sarà raggiunto dal nuovo agente del giocatore, un avvocato che ha sostituito Jorge Mendes. Finora non si è ancora arrivati a un’intesa, ma il clima è sereno e positivo con la volontà di entrambe le parti di trovare l’accordo, sistemando anche alcune situazioni pregresse (come un debito con lo Sporting ancora da pagare). SportFace.

