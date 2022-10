Milan | oggi giornata importante per il rinnovo di Leao | le ultime

Leggi su calcionews24

(Di martedì 18 ottobre 2022) Ladipotrebbe essere chiave per ildell’attaccante: è previsto un incontro tra le parti a Casapotrebbe essere unachiave per ildi contratto di Rafael. A Casa, infatti, è in programma un incontro tra l’entourage del portoghese e la dirigenza rossonera. Come riportato da La Gazzetta dello Sport però ci sarebbe ancora il nodo dei 20 milioni di euro che l’attaccante deve “rimborsare” allo Sporting. Ci sono dunque due soluzioni: slegare ildalla vicenda con il club biancoverde oppure offrire ameno stipendio, dandogli però una mano nel pagamento del risarcimento. L'articolo proviene da Calcio News 24.