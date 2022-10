Milan | la mossa dell'agente cambia il futuro di Bennacer

...Sconcerti c'è un allenatore di serie A che non sta sbagliando una, traghettando la sua squadra nelle zone altissime della graduatoria. Si tratta di Stefano Pioli , fresco di scudetto col...Si è parlato di una possibiledella prossima estate, ma c'è in realtà chi è pronto a precedere tutti e battere la concorrenza. David, minaccia inglese: pronti 50 milioni di sterline ...Il Milan vuole assolutamente blindare Rafael Leao e prolungare l’attuale contratto del portoghese che scade nel 2024. Dopo Maldini, che ha parlato poche settimane fa della questione, anche il direttor ...I vertici dell’Inter starebbero studiando nuove mosse per convincere il difensore Skriniar a rinnovare il contratto, in scadenza al termine della stagione.