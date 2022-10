Milan | incontro con l' avvocato di Leao | la trattativa sul rinnovo va avanti

2 Doveva essere il giorno dell'con il padre di Rafa Leao a casa, invece c'è stato un meeting molto più importante: quello con l'avvocato del giocatore portoghese, un primo step per gettare le basi sul complicato ...La partita prosegue. La lunga e complessa vicenda del rinnovo contrattuale di Rafael Leao cols'è arricchita oggi di un nuovo capitolo, in parte previsto. A Casa, nel pomeriggio, il d.t. Maldini e il d.s. Massara hanno avuto un colloquio con l'avvocato francese che ha in mano la procura per rappresentare il giocatore. Il legale s'è presentato in via Aldo ...ma so che oggi doveva esserci un incontro tra l’avvocato e la dirigenza del Milan. E’ una giornata importante per il futuro di Leao. Spero che già domani avremo notizie. Non solo sul contratto. Come ...Nella sede del club rossonero si è tenuto un summit tra il noto avvocato, che cura gli interessi di diversi calciatori ...