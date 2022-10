Calciomercato.com

... Marco Forlani (Amministratore Delegato), Mirko Bertucci (Direttore Generale), Maurizio, ... ma appartenenti a un club esclusivo e allo stesso tempo aperto all'innovazione ea quello che ...... grazie a due recuperi, il primo miracoloso, proprio di Thiaw (ma stiain futuro a tenere le braccia meno larghe in queste situazioni, mi raccomando). Ora, dopo- Chelsea si è discusso ... Milan, attento al Chelsea: stesso obiettivo per l'attacco Camarda e Traorè i baby fenomeno del Milan si candidano a un futuro in rossonero a suon di gol e ottime prestazioni ...Il Manchester United ha messo nel mirino uno dei giocatori più importanti del Milan: potrebbe arrivare un'offerta importante dei Red Devils.