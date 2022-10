Mi hanno detto sporca | lo sfogo terribile della Dosso | cosa è successo

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 18 ottobre 2022) Insultata per il colorepelle. E attorno grande indifferenza. Dopo lodi Paola Egonu a seguitofinale per il terzo posto vinta ai Mondiali di volley, è il turno di Zaynabdenunciare di essere stata vittima di razzismo. Mentre era in un bar assieme ad altri atleti, la 23enne velocista azzurra racconta di una signora venuta "a chiedere se avevamo qualche moneta da darle. Le diciamo che ci dispiace ma non avevamo nulla da darle. Lei sotto voce dice: 'puttana straniera'. Allora io le chiedo di ripetere se ne ha il coraggio e lei dice ad alta voce 'puttana straniera tornatene nel tuo paese'". La, bronzo con la 4X100 agli ultimi Europei e detentrice del record italiano sui 60 metri, confessa anche nel corso di un'intervista a "La Stampa" di essere rimasta scioccata non tanto per ...