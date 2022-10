Meteo | ancora caldo anomalo sull’Italia | un autunno mai visto

Leggi su inews24

(Di martedì 18 ottobre 2022) . Almeno fino a giovedì 20 ottobre cielo sereno e temperature in rialzo Sulla carta è ottobre ma sembra come minimo maggio, in tutta Italia. Perché la settimana è cominciata all’insegna dell’anticiclone e del. Una condizione benedica che durerà per alcuni giorni, al Nord e L'articolo proviene da Inews24.it.