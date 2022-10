Messaggi hot online | poi l’assurda scoperta | ecco chi era quella donna | Assurdo caso in Puglia

(Di martedì 18 ottobre 2022) Eclatante ciò che è successo ad una famiglia a Taranto, in, dove madre e figlio si sono ritrovati colpevoli di una relazione totalmente casuale. Non si può parlare di incesto vero e proprio, ma sicuramente madre e figlio saranno rimasti sconvolti dell’accaduto. I due, totalmente ignari della rispettiva identità, si sono conosciuti su una piattaforma per incontri hot, entrambi con foto e nomi censurati. La notizia che ha sconvolto la seconda città più importante dellaè stata riportata dal blog Noi Notizie. Non è chiaro quanto questa loro frequentazione virtuale sia andata avanti, fatto sta che ad un certo punto i due hanno deciso di incontrarsi di persona. Possiamo solo immaginare l’imbarazzo e lo shock quando madre e figlio (entrambi single, a quanto sembra) si sono ritrovati faccia a faccia, con la consapevolezza di ...

