Mercato Lazio – L’ex Milan Kerkez nel mirino | si cerca un terzino sinistro

Lazio News 24

... però, qualora si volesse ricorrere subito al, avrebbero bisogno come minimo di un mese per ...in modo da concedere all'eventuale nuovo acquisto la possibilità di allenarsi un po' con la. ...... così come contro la, una Fiorentina un po' più normale. Forse anche più confusa, tra un ... Confido a questo punto che la società possa rimediare ai propri errori già nelinvernale. Chi ... Mercato Lazio, Sarri vuole Ilic a gennaio. Corsa a due per la fascia Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio. In questi anni e in particolar modo dopo le difficoltà economiche e sociali dovute alla pandemia, la Regione Lazio ha dimostrato in mo ...Il centrocampo è il reparto che potrebbe subire le maggior modifiche già a gennaio. Infatti, potrebbe esser ceduto Weston Mckennie per fare cassa e reinvestire il denaro sul fronte acquisti. Se resta ...