Mercato europeo - Immatricolazioni ancora in crescita a settembre | +7 | 9%

(Di martedì 18 ottobre 2022) Ilautomobilisticolancia un nuovo segnale di ripresa dopo ladel 3,4% registrata in agosto. A, secondo i dati dell'Acea (l'associazione europea dei costruttori di auto), lenell'area composta dai Paesi Ue ed Efta e dal Regno Unito si sono attestate a 1.049.926 unità, il 7,9% in più rispetto al pari mese dell'anno scorso. Si tratta della secondamensile consecutiva dell'anno, ma l'associazione sottolinea come il miglioramento sia per larga parte legato alla bassa base di confronto con2021, quando la carenza di semiconduttori ha iniziato a influire pesantemente sulle attività produttive del settore. Nonostante gli ultimi due mesi positivi, il consuntivo annuale rimane ampiamente in territorio ...