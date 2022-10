(Di martedì 18 ottobre 2022) Sta facendo discutere l'diffuso da Enricodurante la puntata di martedì 18 ottobre di Diario Politico . Di fronte ai telespettatori il direttore del Tg di La7 manda in onda unesclusivo, in cui Silvio Berlusconi viene incalzato sui rapporti con Giorgia Meloni . 'Non c'è mai stata una distanza tra noi e la signora Meloni, tra noi c'è un ...

Liberoquotidiano.it

Sta facendo discutere l'diffuso da Enricodurante la puntata di martedì 18 ottobre di Diario Politico . Di fronte ai telespettatori il direttore del Tg di La7 manda in onda unesclusivo, in cui Silvio ...Berlusconi gongola: "Accordo con Meloni, Casellati alla Giustizia" Dopo che viene mandato in onda l'del colloquio riprende la parola, che commenta le dichiarazioni del Cavaliere: 'Metà ... Mentana, l'audio rubato: "Basta per far saltare l'accordo di governo" “Risposte molto significative”. È così che Enrico Mentana, direttore del Tg La7, annuncia l’intervista dell’inviata Alessandra Sardoni a Silvio Berlusconi. “Non c’è mai stata una distanza tra noi e la ...