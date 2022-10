QUOTIDIANO NAZIONALE

Il Ceo di LVHM Metiers d'Art parla degli ultimi investimenti fatti sugli stabilimenti per il gruppo LVMH di Bernard Arnault intorno a Firenze. A Palazzo Vecchio la terza edizione degli Stati Generali ......Moschetti (Trek) Andrea Peron (Novo Nordisk) Umberto Poli (Novo Nordisk) Domenico Pozzovivo (Intermarché) Simone Ravanelli (Androni) Edward Ravasi (Eolo) Samuele Rivi (Eolo) Diego(Eolo) ... Matteo De Rosa: "La pelletteria italiana è al top, ma non si fa troppo conoscere" Il Ceo di LVHM Metiers d'Art parla degli ultimi investimenti fatti sugli stabilimenti per il gruppo LVMH di Bernard Arnault intorno a Firenze. A Palazzo Vecchio la terza edizione degli Stati Generali ...Sant'Elpidio a Mare (Fermo) - Terzo stage e "giro di boa" (sei, infatti, sono - in totale - le tappe) per il Giro d'Italia di Ciclocross (C.X.) - targato ...