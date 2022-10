Massacrata a scuola dalla polizia | Muore l’ennesima minorenne per mano del Governo iraniano

Leggi su periodicoitaliano

(Di martedì 18 ottobre 2022) Continua l’orrore contro le donne in Iran, questa volta a farne le spese è stata una ragazza studentessa di 16 anni. Suscita orrore, rabbia e tristezza il caso di Asra Panahi, una giovanissima studentessa di 16 anni, morta a causa delle percosse ricevute. Nel clima di guerra causato dall’uccisione di Mahsa Amini -uccisairaniana per aver indossato in modo inappropriato il velo obbligatorio- continuano le proteste in tutta la nazione e donne di tutte le età continuano ad essere molestate, picchiate e uccise. La giovane coinvolta si trovava a, al liceo femminile ‘Shahed’ ad Ardabil, nel nord dell’Iran; un blitz dellaha beccato la giovane Asra e le sue compagne di classe, molte picchiate ed incarcerate subito dopo. Il loro ...