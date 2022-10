Mario Cipollini condannato a 3 anni per maltrattamenti in famiglia e stalking

(Di martedì 18 ottobre 2022) Una condanna a 3di reclusione perin, lesioni e. Questa è la decisione presa dal Tribunale di Lucca nei confronti di, denunciato diversifa dall’ex moglie Sabrina Landucci. Oltre alla pena detentiva, la giudice ha anche previsto un risarcimento di 80mila euro che l’ex numero uno italiano delle volate nel ciclismo dovrà versare nelle casse della vittima. L’ex ciclista ha già annunciato, attraverso le parole del suo legale, il ricorso in appello dopo la sentenza in primo grado.a 3perinL’ex moglie di...

