Marina Ovsyannikova è riuscita a lasciare la Russia

(Di martedì 18 ottobre 2022) Era lo scorso 14 marzo. L’invasione russa dell’Ucraina (che ha dato il via alla guerra) era iniziata da pochi giorni. Vladimir Putin continuava (e continua a farlo anche oggi) a parlare di “operazione militare speciale”, ma c’è chi ha deciso di protestare davanti agli schermi della televisione per cui lavorava, brandendo un cartello in diretta per chiedere al Cremlino di fermare le truppe e le esplosioni. Da quel giorno la vita diè cambiata, stravolta dai processi e dalle condanne. E ora, mentre stava scontando la sua pena agli arresti domiciliari, èa fuggire e ala. Ad annunciare la fuga della giornalista dissidente è stato il suo avvocato Dmitry Zakhvatov che ha spiegato – in una dichiarazione rilasciata all’AFP – come...

La donna ha lasciato la Russia con la figlia La giornalista russaha lasciato la Russia insieme alla figlia. Lo ha reso noto il suo avvocato, Dmitri Zakhvatov. Il 17 marzo scorso aveva protestato contro la guerra di Mosca in Ucraina in diretta, ...La donna ha lasciato la Russia con la figlia La giornalista russa, che il 17 marzo scorso aveva protestato contro la guerra di Mosca in Ucraina in diretta, durante un telegiornale di Pervy Kanal, ha lasciato la Russia insieme alla figlia. Lo ha ...La giornalista, diventata famosa per aver mostrato in diretta un cartello contro la guerra in Ucraina, è evasa dagli arresti domiciliari e ora è sotto la protezione di un Paese Europeo ...(Adnkronos) - La giornalista russa Marina Ovsyannikova ha lasciato la Russia insieme alla figlia. Lo ha reso noto il suo avvocato, Dmitri Zakhvatov. Il 17 marzo scorso aveva protestato contro la guerr ...