Corriere dello Sport

La canzone dell'ingresso in campo, infatti, è proprio "Roma, Roma, Roma" e quindi, superando l'imbarazzo iniziale, Damiano (accompagnato dai) ha iniziato a cantarla. Al cuore, in fondo, non ...in giro per il mondo, dal Giappone all'America fino all'Europa e non solo: 'Siamo pronti a ... Oltre ai già numerosi riconoscimenti ottenuti ihanno appena ottenuto ben quattro ... Maneskin sempre più romanisti: ecco Damiano che canta "Roma Roma Roma" di Venditti Il leader della band romana, ospite di Radio Deejay, ha mostrato ancora una volta il suo amore per i colori giallorossi cantando lo storico inno ...Ospiti a 'Che tempo che fa' i componenti del gruppo hanno risposto alle domande di Fabio Fazio. Incontri, aspettative e i prossimi progetti ...