Maignan al Gran Galà | “Il premio individuale è frutto del lavoro di squadra”

Lo abbiamo visto come il Milan sia migliorato, passando da Donnarumma ama Leao lo è un po' ... il punto Rafael Leao © LaPresseIeri Rafael Leao è stato il protagonista assoluto delGalà ...e Theo Hernandez, probabilmente i più forti in rapporto alla concorrenza mondiale nel ruolo. Maldini e Massara, gli architetti silenziosi. Giroud e Kessie, i comandanti di attacco e ...Mike Maignan ha rilasciato un'intervista a Milan TV nel corso del Gran Galà del Calcio commentando il premio di giocatore inserito nella top XI della scorsa stagione: "Non ...Rafael Leao e Mike Maignan sono stati i protagonisti della cerimonia del Gran Galà di ieri sera, in cui si è vconsegnato il pallone d'oro Redazione Il Milanista In occasione del Gran Galà del Calcio t ...