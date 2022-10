Lutto nella musica italiana | addio all’amato artista | fan disperati

(Di martedì 18 ottobre 2022) È venuto a mancare uno degli artisti italiani più conosciuti ed apprezzati dal pubblico. La notizia ha lasciato di stucco migliaia di persone che hanno ascoltato la suaper anni. Una triste giornata per lo spettacolo italiano che ha dovuto salutare suo malgrado uno dei maggiori interpreti. Parliamo di Franco Gatti, uno dei componenti storici del gruppo I ricchi e poveri. fonte foto: AdobeStock ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO L'articolo è stato scrittosua versione originale sul sito CheNews.it.

