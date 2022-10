Lutto nel mondo della musica | si è spento Franco Gatti

(Di martedì 18 ottobre 2022) Ildice addio allo storico componente dei Ricchi e Poveri:doloroso per la band che saluta il cantante, aveva 80 anni. Uninaspettato sconvolge il… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Mary Ingrosso su BlogLive.it.

Prima Verona

Fu poi Fabio Fazio ad annunciare in sala stampa l'improvvisa defezione dei Ricchi e Poveri, a causa del graveimprovviso. Un dolore che lo avrebbe distrutto, tanto da spingerlo2016 a ...Gatti aveva abbandonato i Ricchi e Poveri una prima volta2016, per dedicarsi alla famiglia dopo il graveche lo aveva colpito:2013 era infatti morto suo figlio Alessio. Lutto nel mondo della politica veronese, è morto Roberto Bissoli Il mondo della musica dice addio allo storico componente dei Ricchi e Poveri: lutto doloroso per la band che saluta il cantante, aveva 80 anni.Stampa E’ morto Franco Gatti, popolare componente dei Ricchi e Poveri. Il cantante aveva 80 anni. Aveva lasciato il gruppo nel 2021 dopo la clamorosa reunion dell’anno prima che aveva visto il quartet ...