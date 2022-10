Luce e gas | bollette fino a 4 000 euro | è allarme | cifre mai viste prime

(Di martedì 18 ottobre 2022) Nel 2023 ledie gas saranno esorbitanti. Si parla di un totale di oltre 4.000, tanto che c’è l’. Nel frattempo sono sempre di più i morosi, cioè coloro che non pagano. Di male in peggio. È questo quello che di sicuro penseranno tutti gli italiani che si sono ritrovati a leggere lo studio fatto da Codacons sulle. Tanto che è stato lanciato l’per il prossimo anno, dove milioni di famiglie si potrebbero trovare ad affrontare degli aumenti che sarebbe insostenibili per molti. Tra l’altro sempre più persone sono morosi. fonte foto: AdobeStockAll’orizzonte ci sono delle nuvole nere da un punto di vista economico e finanziario. Un vero nubifragio che rischia di colpire milioni di famiglie italiane nel prossimo anno. Quando tante ...

Gli interventi approfondimento Caro energia, quando scenderanno le bollette diCome annunciato dalla Commissione, il pacchetto di misure 'affronta il caro prezzi dele garantisce la ...Leggi anche Il caro bollette mette in ginocchio le famiglie:sulla povertà in Campania Bollette killer, a Napoli 6mila attività alla canna del: 'Rincari del 400% e i soldi di De Luca non ... Caro bollette, ora gli operatori staccano subito luce e gas a chi non paga La Commissione europea ha presentato il piano per combattere il caro-energia, tramite una riforma del Ttf di Amsterdam, un price cap limitato e stoccaggi comuni. Ma Berlino boccia un fondo comune.Le associazioni consumeristiche italiane sono sul piede di guerra, pronte a far valere i diritti dei consumatori di gas ed energia elettrica di fronte agli sconsiderati aumenti di questi ultimi mesi.