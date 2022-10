Lucca Junior | la festa della fantasia tra Dodò | Star Wars e la Pimpa - Magazine - lanazione it

LA NAZIONE

Presentati gli eventi destinati ai più piccoli (e alle loro famiglie) nell'universo diComics & Games. Festival totalmente gratuito per i bambini sotto i 10 ......di Ilaria Michelini in terra umbra conquistando il primo posto nella gara Individuale Gold3 ...campionato Toscano individuale Gold Senior di Bianca Arianna Benedetti nata nella Ginnastica... Lucca Junior: la festa della fantasia tra Dodò, Star Wars e la Pimpa Presentati gli eventi destinati ai più piccoli (e alle loro famiglie) nell'universo di Lucca Comics & Games. Festival totalmente gratuito per i bambini sotto i 10 anni ...Sabato 15 ottobre a Roma, presso il palazzetto dell’Accademia Bruno Grandi, si è svolto il campionato di specialità di ginnastica ritmica per il settore Gold zona tecnica 3/4. Il concentramento vedeva ...