Lorenza centra il bersaglio | “Nessuno è diverso in pedana | è uno sport per tutti e tutte”

Leggi su luce.lanazione

(Di martedì 18 ottobre 2022) “davanti a un”.Spina, barista e imprenditrice fiorentina di 38 anni, è una di quelle persone che quando parlano ti coinvolgono davvero, non riesci a non ascoltarle. La incontro nel locale di piazza Beccaria, il secondo aperto dopo il “Vinile”, vicino alla ‘casa’ di Dante. Qui, dietro al bancone, ha piazzato un, dove tra un’ordinazione e l’altra fa due tiri: perché ogni momento è buono per allenarsi. Il 30 settembre ha vinto il Campionato italiano di freccette (sezione soft) Fidart, nella categoria D, sia nel singolo sia nel doppio, in coppia con un’altra fiorentina. Una vittoria forse inaspettata, soprattutto perchéha iniziato a giocare a fine novembre 2021. Ma la stoffa c’era già. “Tutto è iniziato perché una delle mie più care ...