La Svolta

"Per questo motivo", spiega Monti , "con la mozione approvata oggi al, abbiamo chiesto all'assessorato regionale competente di attivarsi con il Comune di Milano per chiedere la sospensione ......gruppo Lombardi Civici Europeisti al, secondo la quale occorre un piano a medio - lungo termine di opere e misure da realizzare sul territorio regionale contro la siccita'. 'Inla ... Ultimo'ora: Lombardia: Pirellone sostiene iniziative 'Bergamo e Brescia Capitale italiana Cultura' Lo ha deciso la regione che nella giornata di martedì ha fissato delle norme igienico-sanitarie e urbanistiche per le strutture ...Milano, 18 ott. (Adnkronos) - Garantire norme igienico sanitarie e urbanistiche uniformi e servizi per i cittadini che intendono dare sepoltura ...