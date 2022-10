Lola Daviet uccisa per vendetta contro la madre. Torturata e abusata per un badge

(Di martedì 18 ottobre 2022) Nuove ipotesi sul movente dell'omicidio. In Francia l'estrema destra all'attacco: 'E' un 'franchicidio', quella donna non doveva essere nel Paese'. Marine Le Pen alla ...

Nuove ipotesi sul movente dell'omicidio. In Francia l'estrema destra all'attacco: 'E' un 'franchicidio', quella donna non doveva essere nel Paese'. Marine Le Pen alla ...La maggior sospettata, l'algerina 24enne senzatetto con problemi psichiatrici, ha confessato il crimine, ma subito dopo ha ritrattato la sua ...Nuove ipotesi sul movente dell'omicidio. In Francia l'estrema destra all'attacco: "E' un 'franchicidio', quella donna non doveva essere nel Paese". Marine Le Pen alla carica ...La Francia è ancora sotto choc per il sequestro e l’omicidio della piccola Lola Daviet, 12 anni, ritrovata morta in un baule venerdì sera. Spuntano le ultimi immagini della ragazzina, con lei la donna ...