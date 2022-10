L' occupazione dell' Assessorato al Welfare del Comune di Milano ha salvato una famiglia dallo sfratto

Leggi su agi

(Di martedì 18 ottobre 2022) AGI –aldeldi'riuscita', almeno in parte, per unacon due bimbi piccoli che rischiava di trovarsi in mezzo alla strada dal 21 novembre, quando mamma e figli avrebbero dovuto lasciare la struttura temporanea che gli era stata messa a disposizione da Palazzo Marino. “La segreteriaci ha garantito che entro oggi arriverà una proroga fino a giugno anche se il problema è stato risolto solo temporaneamente” riferisce all'AGI Valerio Calzone del sindacato Usb che segue da tempo il nucleo familiare ed era presente oggi negli uffici di via Sile insieme alla madre per chiedere una soluzione. "La loro è la storia di tante famiglie, anche con lavoro" “La loro è ...