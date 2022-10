Lo show di Russel Crowe | la fuga di Noomi Rapace | i film e le delusioni | pillole dalla Festa del Cinema di Roma

... dopo una masterclass che si è trasformata in un vero One Mannel pomeriggio di sabato 15, ... Nelle sequenze di Poker Face , come sul palco della Sala Petrassi, notiamo come il volto di...... già morto, dove i film stessi vengono abortiti dalla macchina celibe dellobusiness, tutti ... quello del 1953, diretto da Howard Hawks, Marylin e Janeancora rappresentavano il riscatto ...Pillole dalla Festa del Cinema di Roma: il meglio della rassegna finora. A partire dalla memorabile masterclass di Russell Crowe ...Russell Crowe è arrivato alla Festa del Cinema di Roma per presentare Poker Face, il suo nuovo film in cui è attore e regista. Ci ha raccontato come la morte del padre lo abbia influenzato nella scrit ...