Lo sfogo di Selvaggia Lucarelli | ' Mio padre anziano insultato da un tassista'

(Di martedì 18 ottobre 2022)continua a far parlare di se. Dopo il battibecco in tv con Iva Zanicchi e il chiarimento durante l'ultima puntata di Ballando con le Stelle , la giornalista ha raccontato sul suo ...

Lanostratv

Lucarelli continua a far parlare di se. Dopo il battibecco in tv con Iva Zanicchi e il chiarimento durante l'ultima puntata di Ballando con le Stelle , la giornalista ha raccontato sul suo ...Lucarelli ci prova con Gabriel Garko: "Lo prendi un caffè con me"/ Stoccata al fidanzato Lorenzo Un' aggressione verbale da parte della tassista e indirizzata al papà di... "Selvaggia Lucarelli al mio posto mi avrebbe denunciata": sfogo di Rossella Erra Selvaggia Lucarelli continua a far parlare di se. Dopo il battibecco in tv con Iva Zanicchi e il chiarimento durante l'ultima puntata di Ballando con le Stelle, la giornalista ha raccontato sul suo pr ...La giornalista ha raccontato su Instagram il viaggio in taxi del padre, di 88 anni, che era appena uscito dalla rsa ...