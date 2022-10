L' Nba riparte Piccola guida alla stagione 2022 23

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 18 ottobre 2022) Dopo 124 giorni di offseason, un periodo tornato finalmente agli standard pre-pandemia, l’Nba è pronta a iniziare la/23. Ripartirà da dove aveva lasciato nelle scorse Finals, dal TD Garden, dove verrà alzata la prima pa due tra Boston e Philadelphia, come nel 2018. Poi, l’opening night farà visita a Golden State, i campioni in carica: prima per la consegna degli anelli, una cerimonia che nella Baia di San Francisco ormai ha un’aria piuttosto familiare, e a seguire per la sfida contro i Lakers. La partita del Chase Center, sold out, sarà la seconda di sempre in Regular Season per prezzo medio dei biglietti: circa 900 dollari, meno soltanto della Last Dance di Kobe Bryant nel 2016. Per LeBron James, invece, sarà la nona apparizione negli ultimi 11 anni nella notte di apertura della; che sarà, ...