LIVE Zalgiris-Virtus Bologna 42-43 | Eurolega basket in DIRETTA | i lituani rimontano

(Di martedì 18 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PARTIZAN-OLIMPIA MILANO La presentazione della partita Cordinier subisce fallo da Smits. 52-52 Hayes pareggia subito. 50-52 Tripla di Teodosic! 50-49 La squadra di casa resta in attacco grazie a un rimbalzo offensivo di Hayes e poi passa in vantaggio con Brazdeikis. 48-49 Azione confusa delloche si conclude con un appoggio a canestro di Dimsa. 46-49 Ojeleye lotta in mezzo all’area e alla fine porta a casa due punti. 46-47 La squadra di casa accorcia subito con Hayes. 44-47 Tripla di Weems! Questi sono tre punti importantissimi. 44-44 1/2 per Jaiteh. Due tiri liberi per Jaiteh. Fallo di Ulanovas, il secondo personale. Segnaliamo che entrambe le squadre hanno esaurito il bonus quando mancano 3’54” alla fine del terzo periodo. 44-43 ...

Le V Nere, reduci dalla bella vittoria in Serie A per 60 - 85 sul campo del Verona, non avranno però di certo vita facile. Lo, infatti, nonostante le due sconfitte nei primi due incontri in questa Eurolega, è una compagine pericolosa (in campionato ha vinto tutte le prime cinque sfide) e oggi cercherà di ottenere ...Diretta testuale. Camara, Menalo e Ruzzier in tribuna per turnover. 2° quarto - Weems letale dalla media in apertura, seguito dalla tripla di Lekavicius. Ancora Weems, con la bomba 19-29 ...Diretta testuale. Camara, Menalo e Ruzzier in tribuna per turnover. 2° quarto - 1° quarto - Mickey comincia con un gioco da tre punti alla prima azione. Tripla di Hackett ...