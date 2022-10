LIVE – Torino-Cittadella 3-0 | Coppa Italia 2022 2023 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di martedì 18 ottobre 2022) Ladi, match valevole per i sedicesimi di. Entra nel vivo laNazionale, con impegnate anche diverse squadre di Serie A. Calcio d’inizio alle ore 21:00 di martedì 18 ottobre, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. DOVE SEGUIRE IL MATCH PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F53-0 (21? Radonjic, 54? Pellegri, 75? Schuurs) 75? IL GOL! IL GOL! IL GOL! SCHUURS CHIUDE I GIOCHI! TACCO SPLENDIDO DI VOJVODA PER IL COMPAGNO, 3-0 E TORO AGLI OTTAVI. 72? ...